Reflect: el proyecto de Disney que muestra la dismorfia corporal

Y es justamente a este sentimiento que Disney trata de dar visibilidad a través de la historia de Bianca, una niña bailarina de ballet de talla grande que, en palabras de la productora "lucha contra su propio reflejo, superando la duda y el miedo a canalizar su fuerza inetrior, su gracia y su poder".

La historia de Bianca en Reflect es es parte de la segunda entrega de la serie de películas experimientales de Short Circuit de Disney, de Walt Disney Animation Studios, un proyecto que tiene como tema principal la imagen corporal y la importancia de poder expresar la propia identidad, durante el desarrollo de la autoestima en un entorno seguro.

El proyecto de Disney está dirigido por Hillary Bradfield, una directora que ya ha trabajado con la empresa y que tiene como aval títulos como Frozen 2 o Encanto.

En cuanto al cortometraje, aparece Bianca practicando danza clásica frente a un espejo, un ejercicio habitual en esta disciplina. En uno de los instantes, el espejo se rompe, una escena que trata de representar una metáfora de cómo ella ve su propio cuerpo.

It’s available on Disney + and shows how she battles body dysmorphia #plussizedisney #disneyprincess #plussizerepresentation