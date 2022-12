Reapareció Wout Weghorst, el jugador al que Lionel Messi le dijo "bobo", y le respondió

“Para mí, todos son iguales en un partido. Lucho. Lo hice en ese partido también. Tuvimos algunos momentos con Messi durante el partido, tal vez se sorprendió por eso. Lo respeto mucho", comenzó diciendo". Y más adelante agregó: "Es uno de los mejores de la historia. Después del partido quise mostrarle a Leo mi respeto por él, pero no fue muy claro. Al menos ahora se aprendió mi nombre”.

https://twitter.com/atr_ahre/status/1601342228340916225 “Andá pa yá bobo” jajaja pic.twitter.com/SI7DSGNFi1 — atr ahre (@atr_ahre) December 9, 2022

El Kun Agüero contó todo sobre la viral escena de Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022

"¿Qué mirás bobo? Andá para allá", fue la frase que dijo el capitán argentino mientras daba una nota para TyC Sports, y todo quedó registrado en un video. Pero la gran pregunta en redes era saber a quién le había dicho estas palabras y fue el Kun Agüero, quien reveló el detrás de escena.

Durante una entrevista para ESPN, el exfutbolista argentino contó: "El 19 le empezó a decir 'eh Messi, come here'", dijo sobre el jugador de Países Bajos que quería provocar con Lionel Messi. Y más adelante agregó: "Le digo 'ya está, cerrá el orto. ¿Para qué le hablás?'", contó. Sin embargo dijo que todo terminó bien, se dieron las manos aunque no con la mejor cara: "Le dije 'no le hables a Messi'. Y 'good luck, tomatela'", cerró entre risas.