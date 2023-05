Rafael Nadal anunció su fecha de retiro ¡Lleno de mucha emoción!

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCsY1BYqoM0X%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Roland-Garros (@rolandgarros)

Al principio Nadal informó que debido a que se está recuperando de una lesión, no participará en la próxima edición de Roland Carros, sin embargo segundos más tarde impactó a todos al anunciar el 2024 sería su último año como jugador profesional.

El anuncio de Rafael Nada que sorprendió a todos

Las recientes lesiones de Rafael Nadal, han sido uno de los principales motivos, por el que lo llevaría a tomar esta decisión: "He ido encadenando lesión tras lesión. Eso se traslada al terreno personal. Hay que poner punto aparte. Me esforcé para recuperarme y no estoy preparado para competir al nivel que necesito", inició.

"Voy a poner punto aparte a mi carrera. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando me sienta preparado físicamente podría ser un objetivo llegar a final de año e intentar jugar la Copa Davis e intentar encarar el año que viene con garantías, en lo que creo será mi último año. Es parar para enfrentar el último año de mi carrera", agregó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCsZK9CmI6wx%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal Academy by Movistar (@rafanadalacademy)

"Estoy bien. Triste, me he perdido una temporada importante. Hace nada estaba preparado para luchar por lo importante, pero a nivel físico no es así. Uno tiene que aceptar las cosas. Puedes enfadarte, estar triste, pero miramos al futuro... Voy a darme la oportunidad de volver a competir, quiero que mi último año no sea de comparsa sino de alto nivel", cerró bastante emocionado.