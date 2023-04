¿Quién era Moon Bin? La estrella de K-Pop que falleció a los 25 años

En ese sentido, la agencia que representa al grupo ASTRO, Fangio Entertainment, a través de un comunicado confirmó el fallecimiento del cantante, solicitando que se respetara el duelo de la familia y que no se especulara sobre su fallecimiento.

“El miembro de ASTRO, Moon Bin, nos dejó de manera repentina y se convirtió en una estrella en el cielo. Aunque no puede compararse con el dolor de la familia en duelo, los miembros de ASTRO están de luto en gran tristeza y conmoción”, dice el comunicado oficial.

¿Quién era Moon Bin?

Moon Bin nació en Cheongju, una localidad de Corea del Sur, el 26 de enero del año 1998. Durante varios años participó en los famosos entrenamientos que se realizan en Corea del Sur para convertirse en idol KPOP.

Desde muy pequeño Moonbin estuvo ligado al mundo del entretenimiento, realizando su debut oficial en 2004, como modelo infantil. Entre su desempeño también cuenta haber sido “trainee” de Fantagio iTeen por siete años, su trampolín para el ingreso a la agrupación ASTRO.

Con esta agrupación debutó en el 2016 con MJ, Jinjin, Cha Eun-woo, Rocky y Yoon SanHa. Su experiencia artística no solo se remitió al canto y modelaje, ya que también incursionó en la actuación en series como Boys Over Flowers y Soul Plate y participó en varios reality shows, entre los que destacan “Astro OK! Ready” y “Astro Project” y y otros programas de televisión: “Weekly Idol” y “Mi Little Television”.

En el 2019, Moon Binpadeció problemas de salud, de los cuales no se especificaron detalles públicamente, sin embargo poco después retomó su carrera y conformó un dueto con Sanha, su colega de ASTRO.

Ambos tenían previsto realizar conciertos en Latinoamérica durante el 2023, con dos presentaciones en México para agosto y junio, como parte de ese proyecto y del festival KAMP.