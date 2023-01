¿Qué significa soñar con tu ex?

Uno de los sueños más recurrentes y que generan emociones encontradas en las personas es el hecho de soñar con un ex. Pero, la psicología tiene varias respuestas sobre lo que podría realmente significar esto.

Soñar con tu ex: ¿lo extrañas?

Según una investigación realizada en la Universidad de Harvard, soñar con una persona en particular, por ejemplo tu ex, no significa que le eches de menos. Al respecto, Deirdre Barrett, profesora de Psicología en la citada institución y miembro del Comité del Sueño, apuntó que hay múltiples factores que pueden desencadenar este sueño. Igualmente, indica que no tiene que ver con un posible interés romántico hacia tu ex pareja. Es decir, no quiere decir que le extrañes.

La Asociación Chile Psicólogos advierte que que soñar con una expareja puede deberse a que el cerebro haya recibido un estímulo que tiene asociado a esta persona. "Tan simple como un perfume, un objeto, una situación similar a la que hayas vivido con dicha pareja, te puede hacer soñar con esta persona. Recuerda que más allá de ser tu expareja, tu cerebro la entiende también como una persona común; como todas las que recuerdas", sostienen los citados profesionales. Así que no quiere decir que tengas que romper tu relación actual ni que os vaya a ir mal.

Y al ir más allá, si al soñar con tu ex y en el sueño mantienes relaciones íntimas, esto según los psicólogos de Psicología Online, significa que extrañas tener intimidad con esa persona. "Una parte de ti busca consumar este deseo", indican en esta web. Por otro lado, recalcan que si este sueño es recurrente y tienes pareja, quiere decir que tu inconsciente busca satisfacer algo que te falta en la actualidad.