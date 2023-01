¿Qué pasó con Isabel Macedo? El descargo en defensa de su bebé

Esta imagen de la bebé fue centro de críticas y fuertes opiniones: “Me encantan esos michelines que tiene de piernitas”, “Me parece que tiene que adelgazar”, “No la dejen engordar más”, fueron algunos de los comentarios.

Ante la ola de críticas, Isabel Macedo volvió a publicar una foto donde aparece cargando a su hija, también en malla. “Yo Te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo MEJOR , lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí NUNCA el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. ¡GRACIAS por todos los mensajes lindos!”, escribió como mensaje a la imagen.

Esta publicación acumuló “Me gusta” y mensajes positivos. “¡Cómo podés criticar a una bebé!”, “Mejor adelgazá vos”, y otras cuestiones en defensa de la pequeña, porque hubo algunos usuarios que hasta cuestionaron la salud de la hija de la famosa.

El descargo de Isabel Macedo

En este contexto, tanto la actriz como su esposo, Juan Manuel Urutubey, participaron en una entrevista a Telenoche, en la que platicaron sobre lo sucedido. “Para mí como una persona pública elijo ser una persona responsable, no quiero que vean bronca y rabia, porque si quisiera podría decir cosas horribles, no es que no me salen, pero elijo no hacerlo, no quiero hacerlo”, destacó.

“Mi mamá dice algo que quiero recordar ahora: ‘Las palabras dichas nunca vuelven al silencio’. Si tuviéramos esa frase presente en cada día de nuestra vida lastimaríamos menos seguramente. Nosotros somos dos adultos, las chiquitas no leen las redes y no saben obviamente lo que está pasando, pero sí me daría bastante miedo si pudieran leer y si supieran las cosas que se dijeron”, apuntó Isabel Macedo.