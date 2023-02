¿Qué pasó con Estefi Berardi y Fede Bal? Los detalles del chat íntimo

yanina latorre y estefi berardi.png

Yanina Latorre leyó al aire el mensaje que la propia Aldrey le enviaría y en el que confirma la existencia de esas conversaciones entre el actor y Estefi Berardi.

“Yani: no me senté en la computadora de casa para mandar un mail. Encontré el Instagram abierto, no hackée nada. Lo vi, lo leí y es todo verdad. Que deje de mentir Estefi. Está todo grabado, no es un copy paste. ¿Por qué sigue negándolo? ¿Qué tiene que ocultar?, te pregunta Sofía”, leyó al aire Ángel de Brito, mensaje que le pasó al instante Yanina.

¿Qué dicen los chats entre Estefi Berardi y Fede Bal?

Aunque Estefi Berardi insiste en asegurar que las conversaciones son falsas, finalmente fue la periodista Marcela Tauro quien, desde Intrusos, América Tv, mostró capturas de las conversaciones, aprovechando que él se dejó la sesión de Instagram abierta en una computadora.

Aunque Berardi desmintió, Marcela Tauro decidió difundir parte de los chats que confirmarían su versión. “En un momento te agarré el pelo y tu cara de placer Estefi, me la quiero tatuar en el pecho”, dice Bal en la captura de la conversación.

estefiberardi2.png

“Jaja viste”, responde ella junto a un emoji de enamorada y pregunta: “¿Al final viajás?”. “Mañana. Hoy me quedo. Estoy cansado. Tengo que encarar todo el desarme de las ropas y las cosas de mi ex. Te lo regalo”.

“Uh, qué quilombo. Suerte con eso. Tus fans me escriben y me dicen que borraste fotos. Están en todo. Me dan risa”, finalizó la conversación íntima entre el actor y la panelista.