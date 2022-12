¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo en el Mundial Qatar 2022? Rumores de crisis y enfrentamientos

Cristiano Ronaldo no atraviesa su mejor momento en el Mundial Qatar 2022 . El futbolista portugués ha sido centro de polémicas en la prensa desde que estuvo en la banca durante el enfrentamiento entre las selecciones de Portugal y Suiza en octavos de final.

Medios deportivos hablan de un posible enfrentamiento con el Director Técnico de la Selección de Portugal, Fernando Santos y el punto álgido ocurriría en medio de la conversación con el entrenador, cuando supo que no estaría en el once inicial, con lo cual el deportista “pensó en lo peor", según reseña el diario portugués Record para analizar las últimas horas clave de Cristiano Ronaldo.

El medio publicó como titular "Ronaldo amenazó con irse" y luego de esta publicación, la Federación Portuguesa de Fútbol salió al paso a través de un comunicado, y afirmó que "Cristiano Ronaldo no amenazó con dejar la selección".

La federación habría negado que Cristiano Ronaldo, capitán de la selección nacional, amenazara con dejar el equipo nacional durante las prácticas en Qatar, afirmando que el futbolista posee un historial único al servicio de la selección y del país, con un incuestionable grado de compromiso con Portugal.

Cristiano Ronaldo: de titular a suplente

Todo inició con el partido de fase de grupos entre Portugal y Corea del Sur. En el minuto 65 y con 3-1 en el marcador, Fernando Santos movió sus fichas. Un triple cambio que manda a Cristiano Ronaldo al banquillo y que acaba con una reacción polémica del '7' en el terreno de juego: "Tienes una prisa de cojones por quitarme", publicó el medio portugués CMTV asegurando que fueron las palabras del jugador.

"He visto las imágenes del cambio de Cristiano y su reacción no me ha gustado nada", dijo Fernando Santos en la rueda de prensa previa al partido de octavos ante Suiza. "Pero a partir de ahí, esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados", finalizó.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo seguiría como suplente y al DT no le gustó la reacción del jugador con el cambio. Según Record, el delantero portugués amenazó con irse durante una discusión con el seleccionador, algo que desmiente la federación portuguesa.

El medio recoge que el ex Manchester United está descontento con el rol que está teniendo en el Mundial Qatar 2022 y así se lo hizo saber. Sin embargo, también destacó que el jugador reconsideró la idea de abandonar el seleccionado, debido a las devastadoras consecuencias que podría tener en el Mundial.

La reacción de GeorginaRodríguez

En medio de la polémica, la pareja sentimental de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez comentó en sus redes la polémica suplencia de su novio ante Suiza en los octavos del Mundial Qatar 2022.

"Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre", le dedicaba una palabras al delantero luso", aseguró.