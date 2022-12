"¿Qué mirás bobo?": el Kun Agüero contó todo sobre la viral escena de Lionel Messi

"¿Qué mirás bobo? Andá para allá", fue la frase que dijo el capitán argentino mientras daba una nota para TyC Sports, y todo quedó registrado en un video. Pero la gran pregunta en redes era saber a quién le había dicho estas palabras y fue el Kun Agüero, quien reveló el detrás de escena.

Durante una entrevista para ESPN, el exfutbolista argentino contó: "El 19 le empezó a decir 'eh Messi, come here'", dijo sobre el jugador de Países Bajos que quería provocar con Lionel Messi. Y más adelante agregó: "Le digo 'ya está, cerrá el orto. ¿Para qué le hablás?'", contó. Sin embargo dijo que todo terminó bien, se dieron las manos aunque no con la mejor cara: "Le dije 'no le hables a Messi'. Y 'good luck, tomatela'", cerró entre risas.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1601375862611271681 "GOOD LUCK, TOMATELA"



El Kun explicó qué pasó entre Messi y Weghorst en el final del partido y contó qué le dijo al jugador de Países Bajos.#ESPNQatarEnStarPlus #Qatar2022 pic.twitter.com/Yp7h7QDGXb — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 10, 2022

El video viral de Lionel Messi tras el partido ante Países Bajos

Lionel Messi como cada partido de la selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, se expresó tras el resultado del partido ante Países Bajos que les dió el pase a la semifinal. Y aunque obtuvieron la victoria, no dejó de expresar su descontento por la actuación del árbitro de este importante partido.

El capitán argentino tuvo un desencuentro después del partido con Países Bajos y todo quedó grabado, pues apuntó fuerte contra el árbitro y dijo: "Mucha bronca, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no podés ser sincero. Teníamos miedo durante el partido porque sabíamos lo que era. La FIFA lo tiene que rever. No pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia", fueron las palabras de Lionel Messi sin filtro.

https://twitter.com/atr_ahre/status/1601342228340916225 “Andá pa yá bobo” jajaja pic.twitter.com/SI7DSGNFi1 — atr ahre (@atr_ahre) December 9, 2022

Pero sus comentarios más fuertes llegaron después, cuando Messi se acercó a hablar con la prensa y reaccionó a las provocaciones de un jugador de su equipo rival. Fue en la transmisión del canal TyC Sports que registró el momento en que Lionel Messi seguía enojado y se escuchó diciendo: “Qué mirás bobo, andá pa allá”, sentenció.