¿Qué le pasa a Alejandro Sanz? Los nuevos mensajes sobre su salud mental

Posteriormente, el famoso cantautor se refirió a su inminente actuación en tierra española. “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”, afirmó a corazón abierto. Y agregó un mensaje empático con sus seguidores: “Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

alejandrosanz1.jpg

El nuevo mensaje de Alejandro Sanz

Ahora, el lunes el intérprete de Amiga mía volvió a recurrir a las redes sociales para tratar de llevarle un poco de tranquilidad a su público. “Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte ese fin de semana y aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”.

“No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos por el día de mañana. El sol está en camino”, escribió Alejandro Sanz.

https://twitter.com/AlejandroSanz/status/1663324019196608512 Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

Fue en noviembre de 2022 cuando Alejandro Sanz contó en redes sociales sobre estas preocupaciones que lo perturbaban y expresó que esta tristeza le había provocado dificultades para componer su música.

En esa ocasión sus fans le enviaron sentidos mensajes de apoyo. “He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada…”, había señalado. Sin embargo, también anunció que iba a volver a los escenarios.