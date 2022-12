¿Qué hay detrás de los rumores sobre Lali Espósito y el arquero de Marruecos?

Pero, a pesar de la intensa actividad que ha realizado, Lali Espósito no ha dejado de lado su actividad en redes sociales, donde cuenta con más de 11 millones de seguidores. La protagonista de Sky Rojo ha dejado su huella en la red y ha sumado seguidores de renombre en el fútbol como Neymar Jr, con Antoine Griezmann, figura de la Francia campeona del mundo, y con Yassine Bounou, el arquero de Marruecos conocido como Bono, quien ha sido la gran revelación de la Copa del Mundo.

Lali Espósito y el arquero de Marruecos

Y fue precisamente esta actividad virtual la que causó sorpresa, luego de que un usuario de Twitter destacara que el follow virtual con el arquero era recíproco, lo que desató una ola de memes y comentarios en plataformas digitales.

“Lali comenzó a seguir a Bono, el arquero de la Selección de Marruecos y él se lo retribuyó”, fue el mensaje desde una cuenta brasileña de fans de Lali Espósito y se generó un revuelo entre las seguidoras de la artista ante una posible relación con el futbolista.

Las especulaciones en torno a esto no pudieron faltar. Algunos, más cautos, apuntaron que el deportista está casado y tiene una hija; otros fueron más allá y hablaron de una posible una crisis de pareja en la falta de fotos con su esposa, y los más futboleros tomaron nota de un detalle particular del marroquí: su fanatismo por River Plate, el club de Lali Espósito.

Fue así como, durante la transmisión de Por el Mundo Mundial, Marley le preguntó a la actriz por su vínculo con Yassine Bounou, a lo que ella respondió con la frase viral de Lionel Messi. En ese momento, Marley aprovechó para decirle sin rodeos: “Vos estás nerviosa porque tenés casi novio ahí, yo leí que el arquero de Marruecos...” Ella, en su tono risueño, prefirió responderle con una broma. “Mejor abandono el móvil, siempre quise hacer esto, chau chau”, le dijo.

Pero Marley no paró frente a la incomodidad de su amiga. “¿Se escribieron algo? Porque si vos lo seguiste es porque te gustó”, le dijo contundente. Entonces a Lali no le quedó otra alternativa que admitir la razón de su seguimiento: “Es muy bonito”, afirmó. Y continuó: “Desde siempre sigo a la seleccion de Marruecos, siempre me gustó, pero este es el mundo redes, no hagamos un mundo de esto, yo estoy enfocada en mi selección”, dijo la cantante.