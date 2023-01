Qué es la shigella, la bacteria por la que murieron dos hombres tras comer un asado

Y más adelante detallaron: "Los cultivos de materia fecal arrojaron la presencia de shigella y salmonella. Los dos afirmaron haber consumido carne y achuras días previos a la aparición de los síntomas”.

Asimismo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires se pronunció y aseguró que tanto el ministerio de Salud como el Municipio de Berazategui "investigan una posible intoxicación alimentaria en ese distrito bonarense, a partir de cuatro casos notificados a la carta sanitaria, de los cuales dos fallecieron", publicaron en un comunicado.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCn8GLNMLmnb%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by TKM (@mundotkmcom)

Según los expertos, las personas infectadas con la bacteria Shigella la botan a través de sus heces. Pero pueden propagar la bacteria al agua o a los alimentos, o directamente a otra persona. Asimismo, señalan que recibir tan solo un poco de la bacteria Shigella en la boca es suficiente para causar infección.

Los principales síntomas de una persona con esta bacteria en su organismo, son:

Diarrea (a veces con sangre)

Fiebre.

Dolor de estómago.

Sentir la necesidad de defecar aun cuando no haya heces en los intestinos.

bacteria en asado (3).png

Habla la familia de las víctimas

Ailín Serena, sobrina de uno de los fallecidos, escribió un descargo en Facebook, donde también detalla un poco más de lo que se vivió antes de que su tío muriera.

“Mi tío tenía 48 años. Se juntó a comer con otro de mis tíos un asado y consumió achuras. Al otro día, comenzó con vómitos, diarrea y mucho dolor en los intestinos”, contó. Y luego remarcó: “A las horas comenzó a convulsionar, tuvo que ser trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Evita Pueblo, donde llegó casi óbito con un cuadro de deshidratación e insuficiencia renal”.

El relato de Ailín provocó la angustia de varias personas, al punto de hacerse viral en redes. “Lo asistieron y trataron de estabilizarlo, pero sus riñones ya casi no funcionaban. Al segundo día ingresó en una terapia farmacológica. Tenía una falla multiorgánica, hizo un paro y falleció el 12 de enero, en el hospital de Berazategui. No tenía ninguna enfermedad de base, no pudieron salvarlo”, concluyó.