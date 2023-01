Príncipe Harry afirma que quiere recuperar la relación con su padre y hermano

principe harry (5).jpg

"Han sucedido algunas cosas, especialmente entre mi hermano y yo, y hasta cierto punto entre mi padre y yo, que simplemente no quiero que el mundo sepa", contó el príncipe Harry a The Telegraph el 13 de enero.

El hijo de Diana Spencer apuntó: "Porque no creo que me lo perdonarían nunca” y, en torno al material que decidió dejar fuera de Spare, que se lanzó el 10 de enero, el príncipe Harry admitió que la mitad de las páginas fueron cortadas.

"El primer borrador era diferente", dijo. "Eran 800 páginas, y ahora se han reducido a 400 páginas. Podrían haber sido dos libros, poniéndolo de esa manera. Y lo difícil fue sacar las cosas".

Principe Harry: su biografía

En Spare, Harry detalló varios puntos personales de su vida, incluido un supuesto altercado físico con William, el luto de su madre, la princesa Diana, y otros conflictos con la familia real. Independientemente de dónde estén las cosas ahora entre él y la realeza, Harry le dijo a la estación ITV del Reino Unido que hay un "100 por ciento" de posibilidades de reconciliación de su parte, aunque dijo que su familia "no ha mostrado absolutamente ninguna voluntad de reconciliación hasta este punto".

"El perdón es 100 por ciento una posibilidad porque me gustaría recuperar a mi padre", dijo el 8 de enero. "Me gustaría recuperar a mi hermano. En este momento, no los reconozco, tanto como ellos probablemente no me reconozca a mí".