Presentador de Miss Perú 2023 echó en vivo a su productor: ¿Cuál fue el motivo?

Inmediatamente se volteó hacia dónde estaba su productor y volvió hacer la pregunta, aunque en tono de enojo, porque sabía que había un error en la pablara: “Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha? A ver, producción, puede ser miedo”.

El polémico despido del conductor de Miss Perú a su productor

El conductor insistió con la pregunta, motivo por el que fue directo hacia donde estaba su producir y le dijo: “Usted, venga, señor director... yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando”, destacó mostrando la hoja con la palabra a la cámara.

“Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así. Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente y te pido por favor, sino me gustaría que des un paso al costado como productor del programa ‘Sábado con Andrés’”, expresó el conductor.

“Deja tu puesto a uno de los chicos ¿sí?, gracias. Disculpen, acá las cabezas se cortan inmediatamente, yo no puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo”, sentenció Hurtado quien luego volvió a ir donde estaban las candidatas para continuar con su trabajo.

Como de esperarse, la acción del conductor fue muy criticada en las redes: “Andrés Hurtado despide en directo al productor de su programa por una errata. Ojalá la cadena haga lo mismo con este impresentable presentador”, “Cómo hacemos para que Andrés Hurtado se vaya siempre del país”, “Que mal, esa no es la mejor forma, ahora quedó peor porque su falta de ética y de liderazgo quedó a nivel mundial”, fueron algunos de los mensajes.