¿Por qué Shakira no se puede llevar sus autos de lujo a Miami?

image.png

Según aseguran algunos medios la cantante colombiana tendría una deuda de casi 15 millones euros por evasión de impuestos entre los años 2014 y 2014. Cabe descartar que en esa oportunidad ella declaró que no residía en ese país.

Ese es el motivo por el que sus autos aun sequien en Barcelona. Entre los modelos que tiene destacan: un Mercedes Benz SI550, cuyo valor supera los 145 mil euros, un Tesla Model S, un Audi A7 Sportback y un Q7, otro Mercedes Benz SLK 250, y un BMW X6.

Shakira se inspiró en sus hijos para su nueva canción

Shakira estrenó una nueva canción, cuya letra se aleja de la que presentó en sus tres recientes éxitos musicales. Se trata de Acróstico, un tema dedicado a sus dos hijos con Gerard Piqué, Milan y Sasha que desde su estreno, la noche del 11 de mayo, acumuló un millón y medio de reproducciones en solo 12 horas, ocupando el segundo lugar en tendencias de música.

Acróstico, una balada dedicada a sus hijos, muestra una versión de Shakira más calmada, relajada y sosegada que en sus temas anteriores, en la que también resalta que se trata de la primera canción en solitario luego de una seguidilla de tres colaboraciones.

image.png

No obstante, en esta oportunidad no hay menciones explícitas ni nombres propios como si ocurrió con su canción anterior. Aún así, nada más comenzar el nuevo trabajo de Shakira se puede escuchar lo siguiente: "Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba".

Asimismo, en otro de los versos se puede escuchar Shakira recordar su relación pasada con el futbolista: "Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, Y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar es de sabios".

Y, al finalizar la canción, vuelve a dedicarle unas palabras que, a pesar de no mencionarlo de manera directa, habla muy bien de lo que han vivido los dos: "Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran hay que reírse de la vida a pesar de que duelan las heridas".