¿Por qué se toma cerveza el Día de San Patricio?

Además de las actividades festivas, durante el Día de San Patricio, también se consumen diferentes tipos de alimentos, especialmente bebidas teñidas de verde como la cerveza. Esta festividad se ha extendido por muchos países en el mundo, incluyendo Argentina donde es muy celebrado. Este 2023 se celebrará el viernes 17 de marzo.

Día de San Patricio: ¿Por qué se bebe cerveza?

San Patricio fue un sacerdote cristiano que vivió en el siglo V d. C. y es considerado el patrón de Irlanda. A la edad de 16 años, fue secuestrado por piratas irlandeses y llevado a ese país, donde trabajó como pastor de ovejas durante seis años. En ese periodo, aprendió la lengua, a rezar y a estudiar la Biblia.

El símbolo distintivo de esta celebración es el trébol. Con esto se dice que Patricio lo usó para explicar la Santísima Trinidad, ya que tiene tres hojas unidad, pero es una sola planta. A este se suma otro símbolo, la serpiente, que se supone que Patricio expulsó de Irlanda.

En las celebraciones del Día de San Patricio resalta el color verde y su uso se extendió por los tréboles del movimiento independentista irlandés de fines del siglo XVIII. Los soldados se vistieron de verde mientras luchaban contra los británicos, y cantaban la canción The Wearing of the Green. Desde ese momento se empezó a extender esta tradición de usar este tono.

En cuanto al uso de la cerveza, desde hace siglos los irlandeses disfrutan del Día de San Patricio como una jornada libre de cualquier tipo de prohibición. Por ello el consumo de esta bebida en color verde, que no es más que la cerveza normal con colorante, se hizo famosa en todo el mundo durante el 17 de marzo.

Ha trascendido que, durante esta festividad, la cual caía en medio de la Cuaresma, los irlandeses tenían permitido romper el tradicional ayuno, por lo que aprovechaban para, entre otras cosas, consumir cerveza.