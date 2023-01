¿Por qué se divorció Miley Cyrus?

En redes sociales, los fans de la cantante han apuntado a que existen varias referencias a esta relación también en el videoclip de la canción, asegurando que el traje que usa es el mismo que Liam Hemswort usó en su boda con ella, que la casa donde se filmó el video es la que pertenecía al actor y donde presuntamente había cometido infidelidades y que la letra es una respuesta a la canción When i Was Your Man, de Bruno Mars, una de las favoritas del australiano.

Miley Cyrus - Flowers (Official Video)

Miley Cyrus: las razones de su divorcio con Liam Hemsworth

Miley Cyrus se casó con el australiano en diciembre de 2018, después de casi 10 años de relación intermitente y ocho meses después de la boda anunciaron su divorcio, a mediados de 2019.

La ex Chica Disney dijo en reiteradas oportunidades que "siempre amará" al actor australiano, pero que había una gran cantidad de "conflicto" en su relación y que el incendio de su casa fue la razón por la que se casaron demasiado deprisa.

"Estuvimos juntos desde los 16 años", dijo Miley Cyrus durante una entrevista, antes de explicar que tras los incendios que asolaron Malibú, "tenía tanto y todo se fue. Todas las canciones que había escrito estaban en esa casa", continuó. "Cada fotografía mía que mis padres me habían dado, todos mis guiones, lo perdí todo".

mileycyrus_liam.jpg

"Y al tratar de recomponerlo, en lugar de pensar: 'La naturaleza hizo algo que no podía hacer por mí misma, me obligó a dejar ir mis recuerdos', corrí hacia el fuego", añadió. "No es algo tan raro. Muchos animales hacen esto y terminan muriendo, igual que los ciervos corren hacia el bosque. Te atrae ese calor y yo, siendo una persona intensa, me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo", aseguró y agregó: "Y realmente le quiero y le quise mucho, mucho, mucho, y todavía lo hago, siempre lo haré".

El medio español El Confidencial refleja quela cantante confesó que vivió momentos de tensión junto a su ex, incluso antes de los incendios. "Había demasiado conflicto", dijo ella. "Cuando vuelvo a casa, quiero alguien que me apoye. No me excita ni el drama ni las peleas".

También confesó que su último tema, 'WTF Do I Know', habla sobre su divorcio. Miley también reveló que la percepción pública negativa sobre ella en el momento de la ruptura fue la parte más dura de todo aquello, especialmente porque estaba lidiando con las consecuencias de darse cuenta de que ella y Liam ya no se amaban.