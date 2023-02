¿Por qué fue operado el Papu Gómez?

A través de Instagram el futbolista compartió una imagen donde aparecía desde el centro médico con la bata clínica y en el pie del posteo escribió: "Gracias por los mensajes, son los mejores. La operación salió bien", publicó el ex Arsenal de Sarandí, San Lorenzo y Atalanta de Italia.

Pero sin duda, lo que más llamó la atención de sus publicaciones fue que pese a estar recién operado, el Papu Gómez no paraba de mostrar la sonrisa tan particular que lo caracteriza, y tampoco dejó de lado el mate.

View this post on Instagram A post shared by llll Papu Gomez llll (@papugomez_official)

La impresionante lesión de tobillo del Papu Gómez en el Mundial Qatar 2022

Horas antes, el futbolista había compartido en sus redes sociales una foto de su tobillo muy inflamado y escribió: "Así empezó todo, no me arrepiento de nada. Di todo de mí por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando, pero que hermoso fue ese sacrificio, ese mismo esfuerzo que hice para volver dos meses después en el Sevilla, intentándolo todo", contó, lo que por supuesto generó aún más admiración en sus fanáticos.

El "Papu" Gómez agregó después: "toca operarme porque eso que hicimos no bastó para mejorar el tobillo. Toca barajar y dar de nuevo. No será nada fácil, iré día a día, con la convicción y la tranquilidad de dar todo de mi como lo he hecho siempre", cerró.