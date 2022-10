¿Por qué Evan Peters no tiene perfil en Instagram?

Sin embargo, a pesar de su gran popularidad, Evan Peters es parte de la lista de estrellas que no tiene perfiles en redes sociales. A pesar de ser uno de los actores codiciados, no solo por productores sino por el público femenino, se ha dedicado a ser una especie de fantasma en plataformas digitales.

evanpeters1.jpeg

La razón de esta decisión resulta sorprendente y, a pesar de que los fans del actor claman fielmente por su regreso a Internet, el protagonista de Dahmer ha dejado muy claro que no tiene interés en regresar al infierno que son las redes sociales.

¿Por qué Evan Peters no tiene cuenta en Instagram?

Si intentas etiquetar a Evan Peters en una publicación de Instagram, lo que sucederá es que no llegarás a nada. El actor de “American Horror Story” despareció por completo de las redes sociales, todo sin decir una palabra.

Cuando apenas tenía 24 años, apareció su oportunidad en “American Horror Story”, en 2011. Casi al mismo tiempo que las redes sociales realmente comenzaron a explotar, por lo que podría pensarse que a esa edad podría ser asiduo a plataformas digitales.

evanpeters3.jpg

Pero, fue en una entrevista realizada en 2015 para la revista Cosmopolitan que Evan Peters lamentó el uso de Instagram y señaló que comprender la plataforma nunca fue su fuerte. “Nunca lo entendí realmente; todavía no lo entiendo. Y no soy muy bueno en eso”, reveló “Simplemente lo atribuyo a no ser bueno en eso”, dijo.

Al respecto, también mencionó el tema tres años después durante un discurso de 2018 en la Universidad Estatal de Iowa: “Realmente no miro las redes sociales”, comentó. “Nunca miro Instagram y Emma. [Roberts] como, ‘¿Te gustó mi publicación?’ y digo, ‘No lo vi …’ No lo hago, lo evito a toda costa, así que ahí está”.

Evan Peters también mencionó que “odi” las alertas de noticias de última hora, ya que interfiere con su flujo de trabajo y su capacidad para identificarse con el personaje que está interpretando actualmente en ese momento. También tuvo un funesto paso por Twitter, que lo alejó totalmente de la plataforma.