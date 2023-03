¿Por qué el hijo de Ailén Bechara no quiso sacarse una foto con Lionel Messi?

El hijo de Ailén Bechara no quiso sacarse una foto con Lionel Messi

La gran mayoría de los niños de todos el mundo quieren tomarse una foto con Lionel Messi , y no pierden la oportunidad cada vez que lo tiene cerca, sin embargo recientemente un hecho curioso ocurrió con el hijo de la modelo Ailén Bechara que se negó a tomarse una foto con él.

El padre del nene quien es Agustín Jiménez y es representante de futbolistas observó como el pequeño no quería nada con las cámaras en ese momento, motivo por el que salió de espaldas en la captura y agarrado muy fuerte al cuello de su padre.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqOEadaLQNa%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Ailén Bechara (@ailen_bechara)

La reacción de Ailén Bechara luego de que su hijo no quiso tomarse una foto con Lionel Messi

La imagen se hizo publica cuando Ailen compartió en sus redes sociales con mucho asombro el sorpresivo momento: “Muy fuerte, no sé que decirles. No tengo una explicación. No hay remate. Justo le agarró la timidez”.

El capitán de la selección, trató de convercer al pequeño para que se tomara la foto “Vamos a sacarnos una foto, dale”, le dijo, sin embargo el nene seguia brazado muy fuerte a su padre en lo que fue un gran ataque de verguenza.

En otra de las imágenes que puso la modelo, se pudo ver que Messi le firmó la camiseta, ya listo para retirase debido a que no se pudo lograr que el pequeño se fotografiara con él: “¿Ponemos para Francisco, o no?, expresó en tono de broma.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqLQ5Mjscx4%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Ailén Bechara (@ailen_bechara)

Las fotos de que publicó Bechara generaron una gran cantidad de reacciones y comentarios, en las que unos respaldaron la posición del pequeño, mientras que otros comentaron sobre la gran oportunidad que perdió al no sacarse una foto con el astro argentino.