Polémica en Twitter: la primera decisión de Elon Musk al tomar el mando

Se trata del director general Parag Agrawal, el director de finanzas Ned Sagal y la abogada general Vijaya Gadde. Hasta el momento, ninguno de los tres ejecutivos quiso dar declaraciones a la prensa, pero medios locales aseguran que podrían recibir una gran suma de dinero por ser despedidos.

No seria la primera vez que Elon Musk asegura no estar de acuerdo con la práctica que hasta el momento se manejaba en Twitter, al de prohibir el acceso permantentemente a aquellos usuarios que violan repetidamente sus políticas, lo que plantea la posibilidad de que usuarios, como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, incluso Kanye West, regresen a la plataforma en los próximos días.

¿Qué pasará con los tres directivos de Twitter?

Los tres directivos que fueron recientemente despedidos por Elon Musk recibirán pagos de la empresa, incluso después de que él comprara sus acciones por US$ 54,20 cada una.

Según CNN, Agrawal, que asumió el título de CEO hace poco menos de un año, tenía la menor participación accionarial de los tres: 155.000 acciones por valor de US$ 8,4 millones al precio que pagó Musk. Segal recibirá US$ 22 millones por las 406.000 acciones que posee, mientras que Gadde se irá con US$ 34,8 millones por sus 642.000 acciones.

Pero esto no es todo. De acuerdo a información del medio, también recibirán una compensación en caso de despido según una cláusula del acuerdo de fusión aprobado por los accionistas. Esto incluye un año de salario base: US$ 1 millón para Agrawal y US$ 600.000 para Segal y Gadde. También recibirán un año de seguro médico, por valor de unos US$ 73.000 entre los tres.