Polémica en Santa Fe: la agresión de un periodista a su compañera de radio en vivo

Mientras debatían sobre el feminismo y la violencia, el periodista comenzó a atacarla, diciéndole: "Hay mucha gente y más que nada de tu edad, y no lo digo por los pañuelos verdes, que son extremistas...". Y más adelante mientras su compañera le intentaba decir algo al respecto, él agregó: “Dejame hablar, la puta madre, te voy a tirar con el teléfono celular”, le dijo a los gritos Ballesteros.

Las frases más repudiables del periodista a su compañera

Esto por supuesto generó la indignación de Kretschmen, quien le pidió respeto: "¿Se da cuenta que es un violento usted? ¿Se da cuenta que decir eso a una compañera de trabajo es violencia? En serio se lo digo y con todo el respeto del mundo", le respondió.

Sin embargo esto no fue suficiente para que su compañero parara de agredirla verbalmente, y siguió diciéndole a los gritos: "Me parece una estupidez lo que acaba de decir... No me dejás hablar, decime que es peor ¿cortarle la libertad de expresión a alguien o decirle que te va a tirar con algo?", preguntó el hombre notablemente alterado.

Pero la peor parte vino después, cuando el periodista le dijo a su compañera: "Bueno callése, en serio te estoy hablando, porque ya me estoy calentando en serio... ¿Por qué decís al aire que te estoy amenazando con el celular?... Pará un poco, bajá un cambio, estás muy arriba, es jova vieja... Me ponés mal, pará un poquito en serio", insistió.