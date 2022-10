Polémica en Bélgica: le practicaron eutanasia a una joven de 23 años por padecimiento psiquiátrico

El caso de Shanti De Corte se dio el pasado mes de mayo en Bélgica, pero no fue hasta ahora que se conoció su historia. La joven padecía de problemas mentales severos y este habría sido el movito de su pedido de eutanasia.

Hace unos meses Shanti pidió la eutanasia, un método de asistencia para morir y evitar el sufrimiento. La solicitud formal para que se le practicara la eutanasia fue aprobada a principios de este año por dos psiquiatras, según la RTBF. Y fue eutanasiada el pasado 7 de mayo.

Su caso generó polémica en redes, porque muchos consideraron que a su corta edad pudieron haberla ayudado y salvarla, pero la realidad que fue un pedido de ella misma y que es legal en Bélgica, su país.

eutanasia Belgica.jpg

De acuerdo a la Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia de Bélgica, Shanti "era incurable". Y el diario belga 'RTBF', aseguró que un médico de ese órgano dijo que "los psiquiatras se decían a sí mismos que estaban al final de las posibilidades" en relación a este caso.

La historia de Shanti y su pedido de eutanasia en Bélgica

La madre de Shanti contó que su hija tenía frecuentes ataques de pánica, y nunca pudo librarse de ellos. "Ese día el de los atentados la destrozó de verdad, nunca se sintió segura después de aquello. No quería ir a ningún sitio donde hubiera otras personas, por miedo", detalló.

Se pudo conocer que si bien la joven belga no sufrió heridas físicas en ese terrible momento, quedó muy afectada emocionalmente con lo que le tocó presenciar. Su familia lo intentó todo para ayudarla, de hecho en el 2018 fue ingresada a un centro psiquiátrico pero fue violada por otro paciente, lo que agravó su estado.

"Tomo algunos medicamentos en el desayuno. Y hasta 11 antidepresivos al día. No podría vivir sin ellos. Con todos los medicamentos que tomo, me siento como un fantasma que ya no puede sentir nada. Quizá haya otras soluciones además de los medicamentos”, escribió en redes sociales Shanti antes de despedirse.

eutanasia Belgica (2).jpg

Y en otro posteo que escribió en su Facebook expresó: "Reí y lloré hasta el último día. Amé y me permitió sentir lo que era el verdadero amor. Ahora me iré en paz, sepan que ya los extraño", dejó escrito antes de morir.