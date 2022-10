Periodista argentino rompió en llanto al entrevistar cara a cara a Lionel Messi

Lo que no se esperaba, es que en medio de la entrevista el periodista no pudiera evitar emocionarse hasta las lágrimas y tuvo que hacer una pausa. “Soy un pibe de Venado Tuerto, mi ciudad, que soñó toda mi vida con hacer esto. Pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor para tu carrera y te lo agradezco de todo corazón”, dijo Giralt entre el llanto.

Las palabras de Lionel Messi al periodista

Lionel Messi sorprendido por el gesto de admiración del periodista también argentino, se le quedó mirando fijamente sin saber cómo actuar ante esta escena, pero luego le dijo: “Gracias a vos. A mí me emociona poder llegar así a las personas en la Argentina o el mundo en general que siempre me acompañó, me admiró desde lo futbolístico o la persona; que puedan llegar a conocer a través de esto, de la entrevista, de la pantalla y yo también soy un agradecido por el cariño que conseguí en mi carrera”, fueron las palabras del jugador.

Sobre su preparación para el Mundial Qatar 2022, el delantero argentino reconoció que le gustaría volver a tener 25 años para tener su carrera por delante, pero luego del máximo evento del fútbol, analizará su futuro. "Va a depender de cómo me sienta en lo personal y lo físico sobre todo. Después de este Mundial veremos lo que pueda suceder a nivel carrera. Me gustaría a veces tener 25 años y tener de nuevo toda mi carrera por delante", comentó.