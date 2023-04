Paula Chaves le consiguió un buen hogar a Matilda: El emotivo mensaje de despedida

Finalmente esto sucedió hace poco, luego de que la actriz le encontrara a la persona ideal que se hará cargo de todos sus cuidados: " Es la perra más perfecta, amorosa y buena. Merecía la mejor familia, pero a nosotros nos costaba no verla más ", anunció Paula en una imagen en la que se observa a una mujer junto a Matilda, aunque con el rostro tapado.

Todo esto dio pie a la siguiente foto en la que se observa a Gege Neumann y su hija, quienes son la nueva familia de la perrita: "Queda en las mejores manos... Las amo". Luego, compartió con sus seguidores: "Si hay alguien que me guio en mis primeros pasos de maternidad, me dio amor y me demostró que los perros son hijos, es ella", destacó la esposa de Pedro Alfonso.

image.png

Después de todo mostró el momento en que ambas se van de su casa con Matilda quien pasó varios con ella y su familia, por lo que expresó: "Chau Matilda, vas a tener una vida llenísima de amor. Y esta familia tiene mucho amor para seguir dándote".

image.png

La reflexión de Paula Chaves luego de conseguirle un buen hogar a Matilda

Una vez finalizó todo el momento, en el que Paula Chaves compartió con sus seguidores a través de varias imágenes como fue todo el doloroso instante de desprenderse de Matilda. aprovechó para dejar una reflexión a sus seguidores.

"Y una vez más nos quedamos con el corazón enorme. Llena de amor. Por haberle enseñado a Matilda que podía tener una vida repleta de mimos y camas calentitas. Y soltarla también es parte del proceso. Que siga quedando un lugar en esta casa para poder seguir cambiando el destino de los perros", inició.

"Obvio que nos cuesta despedirla... pero es un gran aprendizaje para todos. Dar amor y soltar, para poder seguir rescatando", cerró Paula confesando todo lo que significó para ella Matlda en el poco tiempo que estuvo en su hogar.