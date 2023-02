Padres de Madeleine McCann harán prueba de ADN para saber si Julia Wendell es su hija

Ahora, a través de TikTok, ella asegura ser la niña desaparecida y aunque las autoridades policiales no dan crédito a su versión, ella solicitó a los padres de Madeleine McCann someterse a una prueba de ADN para comprobar que son ciertas sus declaraciones.

Ahora, los padres de la niña desaparecida dijeron estar dispuestos a acceder a la petición de hacerse la prueba de ADN para desvelar si realmente es así, asegurando que no tienen nada que perder.

Lo que dicen los padres de Madeleine McCann

Cuando apenas tenía tres años, Madeleine McCann desapareció en 2007 y la aparición de Julia Wendell asegurando que es ella es una teoría que no ha tenido credibilidad, ya que no coinciden en la edad (Madeleine tendría ahora 19 años) y además no es la primera vez que una joven dice ser la niña desaparecida en Portugal, en ocasiones anteriores por llamar la atención.

Pero, sí que hay otros aspectos en los que coinciden. Julia Wendell ha informado en sus redes de que ha podido contactar con personas cercanas a la familia de la niña y va a poder hablar con los padres de Madeleine en las próximas horas. "La prueba de ADN se realizará pronto", asegura la joven polaca.

Por su parte, medios británicos que citan fuentes próximas a los padres de Madeleine McCann, informaron que la familia está dispuesta a someterse la prueba porque "no tiene nada que perder".

Además, apuntaron que ven necesario analizar todos los factores y advirtieron que, "la niña se parece, no hay duda de eso", ha informado el periódico británico 'The Daily Mirror'.

Respecto a las similitudes entre Madeleine y Julia, ambas sufren en el ojo un defecto denominado coloboma. Otro aspecto que Julia alega para defender su tesis es que su sonrisa coincide con la de su padre, Gerry McCann. "Pueden ser mis padres", dijo en sus redes.