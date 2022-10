Otra vez: activistas climáticos atacan con salsa de tomate obra de Veermer

Dos activistas del grupo ecológico 'Just Stop Oil' volvieron a utilizar una sopa de tomate para atacar un cuadro, pero esta vez fue a la famosa pintura 'La Joven de la Perla', del artista Johannes Vermeer en el museo Mauritshuis, en La Haya.

https://twitter.com/Kolpen/status/1585613220185767937 BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022

Los dos activistas aparecen en el video que se viralizó en redes con una camiseta blanca puesto que los identificó inmediatamente como miembros del grupo 'Just Stop Oil'. Según medios locales, la pintura de Vermeer no sufrió ningún daño y los dueños del museo decidieron cerrar la sala donde cuelga el cuadro mientras la policía lleva a cabo la investigación, pero las otras salas del museo siguen abiertas al público.

¿Qué dijeron los activistas?

“¿Cómo se sienten al ver algo tan bonito y valioso siendo aparentemente destrozado ante sus ojos? Nos sentimos indignados. Este cuadro está protegido por un cristal. Está bien, pero la gente vulnerable alrededor del planeta no está protegida. El futuro de nuestros hijos no está protegido. Las personas en extrema pobreza tienen que elegir entre calentarse o comer, y no están protegidos”, dijo uno de los actores de este ataque.

activistas (2).jpg

Mientras tanto, la policía neerlandesa confirmó la detención de tres personas involucradas en esta denuncia de la emergencia climática, y están acusadas de “ataque abierto contra bienes” artísticos.