Oriana Sabatini se tatuó la cara de Paulo Dybala para festejar su debut en el Mundial Qatar 2022

Y aunque fueron pocos minutos que se le pudo ver en acción, se trató de un importante partido que le dio el pase a la final a la selección Argentina, por lo que sus familiares y amigos, no han parado de festejar por este momentazo en el Mundial Qatar 2022.

Este miércoles fue el día libre de los jugadores y se reencontraron con los suyos, por supuesto, Oriana Sabatini visitó a Paulo Dybala y en sus redes le dedicó un romántico posteo. : “Te amo, fan tuya siempre nivel la última foto”, escribió en el pie de la publicación que explotó de comentarios, pues la cantante decidió inmortalizar con un tatuaje temporal el momento en el que Paulo Dybala entró a la cancha y jugó para Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

oriana sabatini (2).png

Pero no se trató de cualquier tatuaje, Oriana eligió la cara del delantero para llevarlo por unos días en su brazo, con mucho orgullo.

La dedicatoria de Oriana Sabatini a Paulo Dybala

"Te amo, fan tuya siempre nivel la última foto", escribió la hija de Catherine Fulop en la publicación que hizo en Instagram. Las dos primeras fotos son abranzando y tomando mates con su novio, mientras que en la tercera se puede ver un tatuaje temporal con la cara de su pareja.

Pero antes, había expresado sus sentimientos a la prensa, tras haber finalizado el partido ante Croacia. "Dios mío, no me entra la felicidad en el cuerpo. Paulo Dybala te amo. Yo creo que a este nivel son todos super competitivos y quieren estar adentro de la cancha más allá de sentirse felices de pertenecer a un grupo tan pequeño de elegidos. Paulo es una persona muy paciente, perseverante, no baja los brazos nunca”, dijo.