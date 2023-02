Nació Tao, el hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa

Desde que Calu Rivero anunció a través de sus redes que estaba embarazada, no dejó de publicar notas relacionado a ello, entre los que destaca, Rituales, gimnasia y oros detalles que hizo la actriz para prepararse a la llegada de su primer hijo , fruto del amor que tiene con el empresario Aíto de la Rúa .

Es por ello que la actriz siempre estuvo muy emocionada, y a pocos días de dar a la luz, escribió unas emotivas palabras junto a su pareja: “Fluyendo con la naturaleza (In the flow of nature)”, escribió junto a una imagen que la que se le observa muy feliz.