Murió Leslie Jordan, el icónico actor y comediante de Hollywood

En las últimas hora se confirmó la muerte de Leslie Jordan, el actor estrella de ' American Horror Story ', que también ganó fanáticos por su participación en 'Will & Grace'.

leslie jordan.png

En Hollywood y en las redes, hoy lloran la muerte de Leslie Jordan, y es que no solo en las pantallas era un fenómeno. También en las redes sociales logró conectar con toda su audiencia, y esto creció mucho más durante la pandemia, cuando sus videos se hicieron virales y lograba sacarle sonrisas a miles de personas en todo el mundo a través de TikTok e Instagram.

El paso de Leslie Jordan por las pantallas

Leslie Jordan es recordado indiscutiblemente por su gran carisma, que atrapa a cualquiera que lo vea en pantalla. Pero sin duda, sus trabajos más recordados fueron sus participaciones en 'Will & Grace', con el que ganó un Emmy, también por 'Heats Afire', 'The Cool Kids', 'Call me Kat' y por supuesto, 'American Horror Story'.

Pero también actuó en exitosas películas como “The Help” y “Ski Patrol” y en la televisión, tuvo apariciones especiales para “Hidden Palms”, “Murphy Brown”, “Ugly Betty”, “Boston Legal “y “Boston Public”. Además, entre sus papeles más célebres estuvo el de Earl “Brother Boy” Ingram en la obra de teatro “Sordid Lives”, que más tarde se adaptó a una película de comedia romántica de culto del 2000 del mismo nombre.