Murió Jerry Lee Lewis, la leyenda del rock and roll a sus 87 años

El mundo de la música está de luto, por la muerte del pianista y cantante estadounidense Jerry Lee Lewis, quien es reconocido por ser uno de los pioneros y aristas más influyentes del rock and roll, así como autor de inolvidables éxitos como "Great Balls of Fire" y "Whole Lotta Shakin' Goin On".

Jerry Lee Lewis nació en septiembre del año 1935 en Luisiana, y desde muy joven comenzó a demostrar su pasión por la música. Todo arrancó en su pueblito natal, donde el músico grabó algunas canciones country dentro del veloz y bailable estilo boogie-woogie, dando así sus primeros pasos en la impresionante combinación de géneros que más tarde lo ubicarían entre los más destacados de su época.

jerry lee (2).jpg

Pero no todo fue fácil para él. La realidad es que recibió muchos no como respuesta, porque para ese momento, la moda a principios de los 50 era tocar la guitarra y no el piano, y por esa razón las productoras a las que se acercó dieron vuelta la cara frente a las ganas del joven músico de dedicarse de lleno a este tipo de música.

El recorrido de Jerry Lee Lewis en la música

El músico se transformó también en uno de los integrantes del llamado "cuarteto del millón", conjunto que completaban Elvis Presley, Johnny Cash y Carl Perkins, los otros fundamentales de Sun Records, dándole al piano un rol central en el rock nunca antes visto, con el añadido de una pirotécnica presencia sobre los escenarios que le valió el apodo de "The Killer", o "El Asesino", recuerda Télam.

Si hay algo que pasó a la historia, fueron los performances de Jerry Lee Lewis, por su enorme histrionismo y atractivo, donde tocaba con sus codos, pies, puños y hasta de espaldas, a veces trepándose sobre el piano e incluso llegando a prenderlo fuego durante una famosísima aparición en el Paramount Theater en Brooklyn en 1958, mismo año de la edición de su álbum debut, donde compartiría fecha con Buddy Holly and the Crickets, Chuck Berry y The Chantels.