Murió el padre de Jennifer Aniston: el emotivo mensaje de la actriz

Y entre otras cosas, dejó muy claro, que su padre, ha sido uno de los seres humanos más hermosos que ha conocido e insistió en que lo amará por siempre.

"Dulce papá, John Anthony Aniston, fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy muy agradecida de que subieras a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número se mantendrá para siempre. Un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el final de los tiempos”, fueron las conmovedoras palabras de Jennifer Aniston para su padre.

Como era de esperarse, el posteo se llenó de comentarios en apoyo a la familia, y muchos otros, recordando cómo era el actor y qué significó en la vida de quienes compartieron con él en vida.

¿Cómo era la relación de Jennifer Aniston y su padre?

John Aniston, era un actor veterano mejor conocido por su trabajo en la telenovela "Days of Our Lives", tenía 89 años al momento de su muerte, y aunque Jennifer lo despidió con un mensaje que salió desde lo más profundo de su corazón, no siempre la relación de padre e hija fue la mejor.

La estrella de Hollywood mantuvo una relación complicada con su padre, y es que John Aniston, durante muchos años estuvo ausente, se apartó de la vida de su hija cuando ella era apenas una nena. Sin embargo, fue en medio de la pandemia por Covid-19, que la actriz se reconcilió con él, según confirmó al medio The Mail on Sunday una fuente cercana a ella en 2020.

"Jen perdonó a su papá por haberse marchado hace mucho tiempo, pero su relación ha tenido altibajos", confesó la fuente, que se mantuvo en el anonimato; sin embargo, el periódico la describió como “una veterana estrella de telenovelas”.