Mundial Qatar 2022: Todo lo que perdió Canelo Álvarez por apostar a México

Canelo Álvarez, además de haber sido cuestionado hasta por propios deportistas mexicanos, como es el caso del futbolista Andrés Guardado, que salió a defender públicamente a Lionel Messi y aseveró que el boxeador no conoce demasiado de vestuarios, perdió una gran suma de dinero.

Además de esta situación, el pugilista había realizado esta apuesta antes de que iniciara el Mundial Qatar 2022 y aunque lo que puso en juego puede ser insignificante para él debido a las grandes sumas de dinero que obtiene en cada una de sus peleas, lo cierto es que para la mayoría de las personas suele ser un número realmente alto.

La suma que apostó Canelo Älvarez en el Mundial Qatar 2022

“No aposté mucho porque todo puede pasar. Es un deporte y todo puede suceder, pero es lo que creo y pienso y es por lo que yo aposté. Ya veremos, dijo el ciego. Va a jugar la final, a lo mejor no la gana pero va a jugar la final (...). Yo le aposté 10 mil dólares a que quedaban en segundo lugar y llegan a la final. Si los pierdo, los pierdo con gusto porque voy a mandarles buena vibra", dijo en Instagram.

La Selección Nacional de México fue eliminada en el Grupo C después de haber superado por 2 a 1 a Arabia Saudita, aunque no le alcanzó por diferencia de goles y perdió el segundo puesto con Polonia. Argentina, que venció 2 a 0 a los polacos, quedó primera.

Y eso no fue todo para el Canelo, que además le propuso a la periodista mexicana Adela Micha: "Yo te invito una botella de Petrus si llegan a la final y tú me invitas una botella de Petrus si no llegan a la final…”. Ahora serán 10.000 dólares y un vino importante.