Mundial Qatar 2022: Hinchas se cuelan en la cancha para sacarse fotos con Lionel Messi

Sin embargo, la acción no prosperó y no lograron su fin, ya que fueron rápidamente interceptados y reducidos y no pudieron llegar hasta el lugar donde estaba su objetivo, Lionel Messi.

messi5.png

La Selección Argentina previo al Mundial Qatar 2022

El lunes 14 se concretó la llegada de todos los convocados e iniciaron su preparación física de cara al primer partido que la Selección Argentina disputará contra Arabia Saudita, el próximo 22 de noviembre. El horario en el que podrá visualizarse el juego será a las 7 de la mañana (hora Argentina).

Posteriormente, la oncena a cargo de Lionel Messi se enfrentará a México el sábado 26 de noviembre, a las 16 horas, y el 30 de noviembre en el mismo horario estarán cara a cara con uno de los rivales más fuertes del Grupo C, Polonia.

seleccion argentina (4).jpg

Los jugadores convocados al Mundial Qatar 2022

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Franco Armani (River Plate) y Gerónimo Rulli (Villarreal, España).Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Germán Pezzella (Betis, España), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lisandro Martínez (Manchester United, Inglaterra), Marcos Acuña (Sevilla, España), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia) y Juan Foyth (Villarreal, España).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid, España), Leandro Paredes (Juventus, Italia), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion, Inglaterra), Guido Rodríguez (Betis, España), Alejandro Gómez (Sevilla, España), Enzo Fernández (Benfica, Portugal) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).