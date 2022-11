Mundial Qatar 2022: Él es el sexy entrenador que recogía basura antes de triunfar en el fútbol

Ahora, Hervé Renard disfruta del primer éxito de su selección en el Mundial Qatar 2022 y de ser considerado como uno de los más guapos en la Copa del Mundo. Pero no siempre tuvo tanta confianza en sí mismo. “Cuanto me enfrenté a otros jugadores me di cuenta de que no era tan bueno”, confesó en una entrevista a Reuters hace 4 años.

Mundial Qatar 2022: la historia de Hervé Renard

En esa época, y luego de colgar sus tacos, el francés se dedicó a la recolección de basura y la limpieza. “A menudo recuerdo aquellos años en los que me levantaba a las 3 de la mañana para ir a limpiar edificios. Me ayuda a mantener todo esto en perspectiva”, relató.

Renard, quien ahora es una de las estrellas del Mundial Qatar 2022, dijo que gracias a sus orígenes humildes, ha podido sobrellevar la presión de una manera distinta que otras figuras del fútbol.

Aunque en aquel entonces se había alejado de las canchas, decidió entrenar a equipos amateurs, lo que le abrió las puertas a su primera gran oportunidad: en 1999 tomó las riendas del poco conocido SC Draguignan galo.

Más tarde, recibió de su compatriota Claude Le Roy la oferta de ser su segundo en el club chino Shanghai Cosco donde estuvo una temporada, antes de hacerse cargo del inglés Cambridge United, que en ese momento estaba en tercera división.

hervérenard1.jpg

El entrenador se hizo cargo, posteriormente, de equipos franceses entre 2007 y 2007. Luego causó revuelo en África al ganar, con Zambia, La Copa Africana de Naciones en 2012 y en 2015 con Costa de Marfil.

En 2016 tomó las riendas de Marruecos y consiguió clasificar al Mundial de Rusia de 2018, siendo la primera vez en dos décadas que la selección del país magrebí lograba eso.

A los jugadores de Arabia Saudita los dirige desde 2019 y los ha hecho escalar 20 puestos en el ranking de la FIFA y llegar con ellos al Mundial Qatar 2022.

Hervé Renard sueña con ganar un Mundial, a pesar de las adversidades no abandonó sus sueños de trinunfar en el fútbol.