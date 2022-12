Muere Kirstie Alley, protagonista de "Mira quién habla", a los 71 años

"Nos entristece informarles que nuestra increíble y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, que fue descubierto recientemente", dijeron en el comunicado. "Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir", y agregaron. "Fue una madre y abuela increíble".

kirstie_alley2.jpg

Los hijos de Kirstie Alley recordaron el entusiasmo y la pasión de la actriz por sus hijos y sus nietos y también agradecieron al "increíble equipo de médicos y enfermeras" del Moffitt Cancer Center así como a los seguidores de su progenitora. "Les agradecemos por su amor y oraciones y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento difícil".

El adiós de John Travolta a Kirstie Alley

Luego de que se diera a conocer la noticia sobre la muerte de Kirstie Alley, el actor John Travolta, rindió homenaje a la actriz en las redes sociales. "Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo, Kirstie", escribió junto a una imágen de su excompañera de plató. "Sé que nos volveremos a ver".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClzsZ_Ttswq%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by John Travolta (@johntravolta)

Alley saltó a la fama en 1987 cuando interpretó a Rebecca Howe en Cheers de NBC. Fue ganadora de un Globo de Oro a la mejor actriz y un premio Emmy a la mejor actriz principal en 1991. Recibió su segundo premio Emmy por su interpretación de Sally Goodson en David's Mother en 1994.

También apareció en programas de televisión como Veronica's Closet, Fat Actress, Kirstie and Scream Queens, y en la pantalla grande en Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), Summer School (1987), Look Who's Talking (1989), It Takes Two (1995) y Drop Dead Gorgeous (1999).

En 2010, su vida fue narrada en un reality llamado Kirstie Alley's Big Life de A&E. También compitió en la temporada 12 de Dancing with the Stars y The Masked Singer.