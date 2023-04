Mirtha Legrand estaría muy cerca de llegar a América TV

"¡Primicia! #ELRUNRUN @mirthalegrand ya es de @AmericaTV ¡FELICITACIONES CHIQUITA! @liopecoraro @CronicaTV", escribió el periodista sobre la aparente llegada de Mirtha al canal, que hace poco concretó la firma de Marcelo Tinelli.

image.png

¿Cuándo llegaría Mirtha Legrand a América TV?

Una vez que Mirtha Legrand terminó su contrato con El Trece, muchos comenzaron a especular que muy pronto regresaría a la televisión, algo que incluso fue revelado por personas cercanas a ella, por lo que ahora todo parece indicar que es un hecho.

Hasta los momentos no hay ningún anuncio oficial, pero der concretarse, es probable que muy pronto sea parte del staff, quizás un poco después del debut de su hija Marcela Tinayre que será en mayo cuando este al frente de Polémica en el Bar.

Cabe destacar que hace unos meses la propia Mirtha habló de lo que podia ser su vuelta a la televisión con la periodista Pilar Smith: "Ah no sé, no sé. Esos dirigentes de televisión son tan complicados, querida, que.. espero que sea pronto", inició en aquella oportunidad.

image.png

Seguidamente habló sobre la propuesta que recibió la productota de Nacho: "Sí, me parece que Nacho no aceptó la devolución. Me parece. No voy a hablar de eso porque no quiero hacerme mala sangre. Yo no manejo esas cosas", destacó.