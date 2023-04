Mina Bonino salió en defensa de Federico Valverde con un contundente mensaje

Como era de esperarse, esto generó una gran reacción en Valverde que esperó a Baena en el estacionamiento para desquitarse. Además aseguran el jugador del Madrid le dijo que con la "familia no se metía" y procedió a propinarle un golpe.

image.png

A pesar de todo el revuelo que estó generó, ademas que desde el Villarreal confirmaron tener un video del momento, desde el entorno de Valverde manifiestaron lo siguiente: "Fede nunca tiene problemas con nadie y esto ha sido por algo gravísimo que viene de antes".

Seguidamente de lo sucedido, Baena realizó un comentario en sus redes: Estoy muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. Es totalmente falso que yo dijera eso".

image.png

Asi reaccionó Mina Bonino através de Twitter

Una vez que Baena emitiera su comentario desde sus redes, el comentario de la argentina no demoró en aparecer, utilizando Twitter para hacer un fuerte descargo en defensa de la acción que tuvo su esposo con el jugador de Villarreal.

El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar", detalló.

"¿Crees que vamos a poner en juego la salud de nuestro hijo inventando algo así teniendo en cuenta los dos meses de mierda que pasamos? ¿Te parece una excusa? Podría poner miles pero jamás un hijo de por medio sabiendo cómo estuvimos", agregó.

image.png

"¿Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuándo me dijeron que mi embarazo no podía continuar? Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no, teniendo ya cinco meses de gestación", sumó.

"Es lo último que voy a poner. Pero para mí es una tontería revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias. Pero ya era de carácter público que algo sucedía con mi embarazo", cerró de manera contundente Bonino.