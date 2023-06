Memes: Se acerca julio y las redes explotaron con publicaciones del cantante español

image.png

Muchas personas esperan con ansias la llegada de este mes para divertirse un rato viendo la cantidad de meses que suben sobre este tema, sin duda uno de los preferidos por muchos de los usuarios de habla hispana, debido a que en mayo también sucede algo parecido con el icónico guitarrista de Queen Brian May.

Estos son los divertidos memes de Julio Iglesias

El cantante español quien cumplirá 80 años en este 2023 contó en una oportunidad que estaba al tanto de estas publicaciones y que muchas de ellas lejos de molestarlo le causan mucha gracia: “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, expresó en una entrevista para la revista Hola en el 2015.

Julio también manifestó que cuando llega este mes alguno de sus amigos le envían algunos de estos memes para bromear con él, debido a que no es muy activo en las redes sociales: “de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”.

Tanto es el impacto por estos memes que el cantante agregó que además de que le parecen “muy simpáticos”, en algunas ocasiones él mismo los usa para compartirlos y bromear sobre si mismo. Acá te mostramos los más divertidos y ocurrentes que suben los usuarios cuando se acerca o inicia este mes.

https://twitter.com/juanjaragavi/status/1671917201010327552 Ya dejen de usar #InteligenciaArtificial para hacer memes de Julio Iglesias. pic.twitter.com/2opnj4oQMk — Juan Jaramillo (@juanjaragavi) June 22, 2023

https://twitter.com/angel__rojas/status/1673151689992355841 Mentira, solo por los memes de Julio Iglesias pic.twitter.com/8Hmq1ddqux — (@angel__rojas) June 26, 2023

https://twitter.com/SebaVentola/status/1673787782689423360 Julio Iglesias recibirá estos memes en su WhatsApp? pic.twitter.com/6pJ7dFSAQh — Sebastian Ventola (@SebaVentola) June 27, 2023

https://twitter.com/vickyinchaustii/status/1671868294368841728 Comprendo totalmente el desacuerdo, pero los memes de Julio Iglesias me dan años de vida. pic.twitter.com/J4ikJaMU7J — la hija del fletero (@vickyinchaustii) June 22, 2023

https://twitter.com/Franbmb_/status/1671707273788284930 Empezamos con los memes de Julio Iglesias. Son mi debilidad https://t.co/geFR1xXVDk — Franbmb (@Franbmb_) June 22, 2023