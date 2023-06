Memes: Pasó de todo en la despedida de Maxi Rodríguez

image.png

A su vez también asistieron muchas celebridades quienes no querían quedarse por fuera de la despedida, motivo por el que fueron unos de los primeros en pasar por el túnel. Entre los presentes destacaron: Luciana Aymar, Pachu Peña, Christian Sancho, Soledad Pastorutti y Marcelo Tinelli.

Estos fueron los mejores memes de la despedida de Maxi Rodroguez

Para presenciar este gran momento más de 40 mil personas se dieron cita al estadio para ver como las figuras del Newells's se impusieron 7-5 a la glorias de la selección. Allí los hinchas aprovecharon para desearle un gran cumpleaños a Lionel Messi quien arribó a 36 años.

Como era de esperarse Maxi Rodríguez se llenó de emoción y aunque le resultó difícil pudo decir algunas palabras: “Muchas gracias a todos los que me están brindando este regalo. Es un día inolvidable para mí. Lo estoy viviendo con mis amigos, que hicieron un esfuerzo increíble para venir... No voy a hablar más para no llorar”.

En solo unas pocas horas sucedieron tantas cosas que los fanáticos resaltaron por las redes con creativos memes. Entre los más destacados resaltaron el cumpleaños de Messi, por su puesto el homenajeado principal y también figuró una de las invitadas como lo fue Soledad Pastorutti quien deleitó a los presentes con su gran talento futbolístico.

https://twitter.com/Franchuliisss/status/1672765627646263297 Le cantó al Diego. Él la amaba.

Le cantó a Messi. Su música es muy especial para toda la Selección Argentina.

Jugó con Messi un fulbito y tiró paredes.

Cantó el himno en la despedida de su amigo Maxi Rodríguez vestida de futbolista.

LA SOLE SEÑORES.

La única QUE MUJER. pic.twitter.com/EsnGYpwLx6 — Manzanita Natural (@Franchuliisss) June 25, 2023

https://twitter.com/RodrigoLVazquez/status/1672728470000992258 Mirá si no iba a estar el Enano Que necesario este momento para Messi, que lindo que lo hayan ovacionado así en la que siempre será su casa. pic.twitter.com/GrwgbZcUsV — Rodrigo #NWA (@RodrigoLVazquez) June 24, 2023

https://twitter.com/CamiAlzugaray/status/1672958977318027264 - Homero, estuviste toda la noche viendo videos de la despedida de Maxi Rodríguez?



-Marge, Scaloni salió con fideo, la sole jugó al fulbo con Lucha Aymar, el nieto del Diego le dio una camiseta a la fiera, Messi llegó solo con sus botines pic.twitter.com/XwXniGPjy6 — Camilita. (@CamiAlzugaray) June 25, 2023

https://twitter.com/RacingRadioClub/status/1672764407833583620 ¡INCREÍBLE MOMENTO!



Falta del DT de #RACING. Fernando Gago tiró a Héctor Baldassi y la amarilla se la llevó Éver Banega, en el partido despedida de Maxi Rodríguez. pic.twitter.com/e47QZJDDzc — Racing Radio (@RacingRadioClub) June 25, 2023