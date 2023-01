"Me olvidé de todo": el Kun Agüero contó intimidades del festejo de la Selección Argentina en Qatar

Fue a través de una transmisión en Twitch que el ahora streamer, confesó que tomó bastante alcohol durante los festejos. “Y estaba sin comer, entonces te pega viste”, Y más adelante contó que Lionel Messi le dijo que parara de beber, pero el Kun insistía en celebrar: “Como estaba feliz no me pasaba nada, como estaba feliz el alcohol me pegó al doble pero mi corazón estaba perfecto”.

Pero el mejor relato vino después, cuando el Kun Agüero reveló que estuvo a punto de olvidarse de su hijo Benjamín en Qatar."Me rescaté y me acordé que estaba con mi hijo, no lo iba a dejar tirado", contó entre risas.

Las mejores anécdotas de el Kun Agüero y su viaje a Qatar

El exjugador de la Selección Argentina detalló que los chicos querían que viajara con ellos de regreso al país. "Me decían que me apure, que se iba el avión y yo les dije que dale, presentábamos el pasaporte y todo. Me iba con la Selección y ahí me acordé que tenía a mi hijo en el departamento y no podía dejarlo tirado", confesó, lo que por supuesto se hizo viral rápidamente en redes.

Y luego añadió: "Lo llamé a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo”, contó Sergio Agüero entre risas y recordando cada uno de los momentos posteriores a la final.