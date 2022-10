Mauro Icardi rompió el silencio: ¿Qué dijo sobre su relación con Wanda Nara?

“Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, terminó la grabación del programa que estuvo haciendo”, dijo picante Mauro Icardi. Y más adelante reveló: “También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar porque es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas”, aseguró sobre la relación comercial que tendrían Wanda Nara con L-Gante.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCjoQO7-unKn%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Chismes de Ker (@chismesdeker)

En el vivo de Mauro Icardi se conectaron más de 100 mil personas y aunque hasta el momento habia evitado opinar sobre el cantante de Cumbia 420, fue contundente al decir: “El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo. Nunca quise hablar del tema, pero la verdad es que ya toca...", expresó.

Mauro Icardi habló sobre la postura de su familia

Muchos cuestionaron el hecho que Mauro haya dado las fuertes declaraciones en presencia de los hijos de Wanda Nara, sin embargo el advirtió: "Yo no quiero meter a los nenes, les hablo les cuento. Valentino va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión sobre lo que siente y lo que piensa”, explicó Icardi.

Asimismo, aclaró: " Ya saben la clase de padre que soy y como me comporté con tres nenes que no son míos. Los quiero como si fueran míos, como si los hubiera parido yo”, sentenció el jugador. Además, desmintió que estén divorciados y dijo que espera el regreso de la empresaria para ver cómo continúan las cosas entre ellos.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCja3YD9IYvw%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by (@mauroicardi)

Pero la frase que más se viralizó y que protagonizó los titulares de prensa, hacen referencia al comportamiento de Wanda Nara. “Quiero aclararles de que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es y qué clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Pero a este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto”, cerró.