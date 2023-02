Matthew McConaughey quiere ser presidente de los Estados Unidos en 2028

El actor con una gran carrera en Hollywood y ademas ganador del premio Oscar, Matthew McConaughey manifestó si firme deseo de se presidente de los Estados Unidos para el 2028 , por ello indican que no protagoniza una película desde el 2019.

Matthew que cuenta con 53 años ya había pensado en postularse como gobernado de su natal Texas hace un par de años, pero decidió no hacerlo e ir un poco más allá y aspirar un cargo mucho más importantes, cómo lo es el de ser presidente de la nación.

Personas allegadas al actor, indicaron que ya tiene un equipo conformado para administrar las finanzas y estrategias para estar lo suficiente bien preparado a lo que sería una posible candidatura presidencial dentro de seis años.

Sin embargo, una fuente informó que la esposa no está de acuerdo con ello, y teme que el matrimonio se vea perjudicado por esa decisión. "Camila convenció a Matthew de que se alejara de la actuación para que pudiera ser un padre más presente, y ahora teme que postularse para presidente lo consuma y se arriesgue a separar a su familia".

"Yo estaba roto": Matthew Perry recuerda su romance con Julia Roberts

Las confesiones de uno de los protagonistas de la famosa serie Friends, Matthew Perry, continúan. A poco de estrenarse su autobiografía, el actor ha dado más pistas de la turbulenta vida que tuvo en medio de las grabaciones del sitcom.

Ahora sacó a relucir el romance que mantuvo con la célebre Julia Roberts, una relación que vivió mediados de la década de 1990. También destacó el motivo por el que este romance llegó a su fin.

El actor recuerda en el libro autobiográfico “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, según un extracto publicado por el diario The Times de Londres, que Julia Roberts expresó interés en aparecer en “Friends” pero “ella solo haría el programa si estaba en la historia [de Chandler]”.

Fue como la creadora de“Friend”, Marta Kauffman, impulsó a Matthew Perry a que le enviara a Roberts tres docenas de rosas y una tarjeta ingeniosa, en un esfuerzo por “cortejar” a la estrella de “Pretty Woman” para que aceptara el trabajo.