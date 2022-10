Margot Robbie y Cara Delevingne en Argentina: dos detenidos y un paparazzi herido

margot-robbie-cara-delevingne.jpg

Ambas celebridades cenaron en un restaurante exclusivo restaurante de Buenos Aires, conocido como Patagonia Sur, donde fueron sorprendidas por el reportero gráfico Pedro Alberto Orquera, quien intentó fotografiarlas a la salida del local.

Según el relato de este paparazzi, los acompañantes que escoltaban a Margot Robbie y Cara Delevingne, Jac Rhys Hopkins y Josey MacNamara Callum, reaccionaron con violencia y le propinaron una paliza por la que tuvo que ser trasladado al hospital.

Las lesiones que sufrió el paparazzi

Orquera dio detalles de lo que vivió al intentar fotografiar a las dos celebridades. “Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire“, reveló al diario argentino La Nación.

cara-delevingne-margot-robbie-vacaciones-ibiza-1200x686.jpg

También, comentó al portal Infobae que tomó medidas legales tras el altercado que involucra a Cara Delevingne y Margot Robbie."Sufrí una violencia inusitada y les inicié una demanda", "Estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado", ha añadido.

Solo unos minutos después de que comenzara el enfrentamiento, agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se trasladaron a las inmediaciones del restaurante tras una llamada al 911 que había alertado sobre la pelea. Cuando llegaron a la zona hallaron al fotógrafo con una herida sangrante en el cuero cabelludo y una fractura expuesta en el codo izquierdo. Fue asistido y trasladado al hospital Argerich.

El informe policial, según Infobae, detalla que los hombres "reaccionaron de esa manera agresiva, por la actividad que estaba desarrollando el Sr. Orquera, sin el consentimiento de las damas". Ante esta situación, los agresores, de nacionalidad británica e identificados como Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, quedaron detenidos acusados de “lesiones”.

La identidad de los dos detenidos que se involucraron en la pelea con el paparazzi Pedro Alberto Orquera sería, por un lado, productor de películas Josey McNamara, socio comercial de Robbie, y también el manipulador de cámaras Jac Hopkins.