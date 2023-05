Marcelo Gallardo: Mercedes Savall habló sobre el polémico detalle de la estatua

Hace unos días presentaron en el Estadio Monumental una gran estatua en homenaje a Marcelo Gallardo , y aunque el día fue muy emotivo, en las redes no dejaron pasar un detalle en la obra, lo que generó una gran polémica. Debido a ello, la creadora Mercedes Savall habló al respecto.

Luego de todo ello, Mercedes explicó que este fue un pedido para que "específicamente esa parte la exagere", además dejó claro para quien fue dirigida la estatua, aunque destacó que estaría dispuesta a modificarla si una persona se lo pide.

Lo que dijo Mercedes Savall sobre la estatua de Marcelo Gallardo

“Es una estatua destinada a otro público, del fútbol, más cultural y sin tanto primitivismo. No hubo maldad ni falta de respeto en la confección de la estatua”, expresó la artista y luego agregó que el diseño es “un guiño” para los fanáticos, gracias a que hacen referencia a los 14 títulos obtenidos bajo su mando incluyendo los dos de la Copa Libertadores.

Por su parte el promotor principal de la obra Carlos Trillo manifestó que el diseño no tuvo la intensión de faltarle el respeto a nadie: “La parte del bulto quedó como más resaltado cuando lo fue esculpiendo (Mercedes Savall) y yo le dije que lo dejara así, está bien, es un atributo de Marcelo.

"Pero no fue con ánimos de ofender a alguien o cargar alguien. Y tampoco me parece que fue tan grande. No lo digo como chicana. Nos falta madurez. Hay gente que se maneja como si estuviera en el siglo XVI por mostrar un atributo que muchos hinchas de River consideramos que tiene Marcelo”, agregó.