Madre de Shakira rompe el silencio sobre Gerard Piqué

Pero, una cosa no quita la otra. El que Shakira y Gerard Piqué ya no sean pareja no significa que no se preocupen por su bienestar. Vale recordar que esta semana, el futbolista se convertía en noticia, una vez más, por ir a visitar al que fuera su suegro, William Mebarak, en el hospital Teknon-Quirón de Barcelona, en el que se encuentra actualmente ingresado.

shakira y su padre.jpg

En medio de la polémica ambos han dado muestras de poder separar los asuntos personales ante una circunstancia tan delicada y así quedó claro este domingo 30 de octubre cuando la madre de la artista, Nidia Ripoll quien, siempre con una sonrisa en los labios y gran amabilidad con los periodistas, les sorprendía con estas declaraciones sobre su exyerno.

Lo que dijo la madre de Shakira

Primero los reporteros la preguntaron si Shakira había visitado a su padre este día, a lo que contestó con un sí rotundo. La cantante no falta en las visitas diarias a su progenitor, de quien está pendiente en cada momento.

La siguiente pregunta fue sobre Gerard Piqué y la visita que hizo a su esposo. Ante la insistencia de los paparazzi, la madre de Shakira respondió: "Claro, sí. Seguimos siendo familia".

shakira.jpg

Con esto, dejó claro que las tensiones de los últimos meses no borran la unión de más de una década. La mamá de Shakira también confirmó a los medios españoles que el estado de salud de su marido, de 91 años, sigue siendo "estable".