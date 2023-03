Madeleine McCann: Otras tres chicas que aseguraron ser la niña desaparecida

Gerard Piqué y la millonaria oferta de una web de citas extramaritales: "Creemos en la no monogamia"

Julia Wendell aseguró a través de redes sociales que ha estado en contacto con familiares de Madeleine McCann y que los padres de la británica accedieron a realizarse una prueba de ADN para confirmar (o desmentir) las aseveraciones de la joven polaca. Sin embargo, esto es algo que aún no ha ocurrido, ni tampoco ha habido información por parte de los padres de la niña desaparecida.

Pero, Julia Wendell no ha sido la única joven que asegura ser Maddie. Antes de que la joven de nacionalidad polaca usara un perfil de Instagram para anunciar su presunta verdadera identidad, ya tres jóvenes habían hecho lo propio, asegurando ser Madeleine McCann.

madeleinemccann1.jpg

Las “otras” Madeleine McCann

Harriet Brooks es el nombre de una de las jóvenes que dijo ser Madeleine McCann, su anunció ocurrió hace seis años, en 2017. Ella era una universitaria de Manchester que decía tener la misma mancha en el iris que Maddie y el mismo lunar en el muslo derecho que la niña.

En Twitter, Harriet escribió: "Chicos, no suelo creer en las teorías conspirativas, pero honestamente creo que soy Madeleine McCann. Soy Madeleine McCann y no sé qué hacer conmigo misma". El caso no trascendió y ella después anunció que se trataba de una broma.

El segundo caso lo protagonió Maddie, una usuaria de TikTok que dijo ser la pequeña desaparecida en Portugal. En el momento en el que ocurrió el anuncio, Madeleine debió cumplir 18 años y la tiktoker tenía 21 años, por lo que tuvo que admitir que era una broma.

madeleinemccann2.png

Pero, un caso que sí tomó relevancia fue el de Embla Jauhojärvi, una joven que vivía en Roma, pero decía ser de Gran Bretaña y llamarse María. Esta historia trascendió ante los medios de comunicación como The Sun, el cual fue el primer portal en informar sobre este caso, mostrando las similitudes entre una y otra, igual que ha hecho Julia por si cuenta en su perfil de Instagram.

Sin embargo, el padre de Embla desmintió la noticia e informó que su hija tenía el síndrome de Asperger y que se había escapado de casa hace meses, ya que se encontraba viviendo en las calles de la ciudad romana. Además, otro dato que no encajaba era su edad, con 21 años estaba muy por encima de la que debería haber tenido en esa época Madeleine, que era de 13 años.