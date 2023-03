Luli Fernández contó el lado B de por qué el "Papu" Gómez no participó en el amistoso de la Selección Argentina

¿Por qué el Papu Gómez no fue convocado a los amistosos de la Selección Argentina?

Luego de todo el revuelo que causó la no convocatoria del Papu Gómez a los recientes amistosos de la Selección Argentina, Luli Fernández reveló en 'Socios del Espectáculo' el motivo por el que se cree que no estuvo presente en los partidos ni en los festejos del equipo y que no tenía que ver con su lesión.