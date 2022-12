Los rumores de separación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí

"No sé de dónde ha salido la noticia, pero no y no. No han roto, siguen juntos. Todo está como antes. Nada de crisis, ni temas raros", contó al medio. El informante añadió que "esta semana hay testigos en la empresa y dan fe de que están juntos", declaró el informante.

gerard pique (5).jpg

¿Por qué surgieron rumores de ruptura entre Gerard Piqué y su novia?

Los rumores sobre una ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí surgieron pocos días después de que la pareja fuera captada dándose un beso en la Copa Davis. Según el programa español Socialité, el exfutbolista extrañaría a Shakira y además no la pasa bien al estar alejado de sus hijos.

También se sumó una reseña del medio español OK Diario, el cual captó a la pareja aparentemente discutiendo, lo que habría levantado sospechas de la crisis que supuestamente atravesaban. A eso se le sumaría el acoso de la prensa, algo que la joven de 23 años no habría soportado.

Por su parte, Vanitatis habría reportado que Clara Chía no ha acudido a las oficinas de Kosmos, pero trabaja desde casa y también porque se ha ocupado de algunas diligencias de los proyectos.

gerard-pique-novia-clara-chia-marti-.jpg

Las infidelidades de Gerard Piqué a Shakira

El 6 de diciembre el paparazzi Jordi Martin informó que Gerard Piqué engañó a Shakira en reiteradas oportunidades y con diferentes mujeres.

"Le ha fallado no solamente con Clara Chía, sino en infinidad de veces. Shakira se está enterando de todo", contó en entrevista para el programa 'Lo sé todo'.

Jordi Martín mencionó algunas de las ocasiones en que Gerard supuestamente le fue infiel a la madre de sus hijos: "Una, Bar Rafaeli en 2012; en el 2016, con su expareja Nuria Tomás; hace dos años, con una chica de Barcelona, en los lavabos de una discoteca de la ciudad; el año pasado, un viaje a Montecarlo, del 30 de junio al 6 de julio […] Puede haber más de 50", afirmó.