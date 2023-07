Los Premios Emmy se posponen hasta el 2024 ¿A qué se debe?

Este año no se celebrará la prestigiosa premiación de los Emmy

Hace unas semanas inició la huelga del sindicato de guionistas y actores de Hollywood , la cual de apoco ha venido afectando muchos sectores de la industria. Uno de ellos es la prestigiosa celebración de los Premios Emmy , la cual no tuvo más opción que ser aplazada hasta inicios del año entrante.

image.png

Fox sería el encargado de trasmitir el evento el próximo 18 de septiembre, no obstante cabe destacar que las reglas del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, indican que los actores y guionistas no pueden hacer campaña mientras estén en huelga.

¿Quiénes tienen las mayores nominaciones en los Premios Emmy

Es probable que muchos lamentan esta decisión, sobre todo los que gozaban de una gran cantidad de nominaciones como lo es el canal HBO, con un total de 74, gracias a que compiten en distintas categorías con tres de sus mejores series: “Succession”, “The White Lotus” y “The Last of Us”.

De manera individual, la serie "Ted Lasso" es la quien ostenta la mayor cantidad de nominaciones con 21, incluyendo mejor comedia y mejor actor para Jason Sudekis. Además es favorita para llevarse muchos premios, por lo cual sus competidores lo tendrán un poco difícil.

image.png

Cabe destacar que unos 65 mil actores y 11.500 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos están en huelga, quienes piden muchas mejoras para continuar trabajando, entre ellas aumento de salarios, pagos de regalías y medidas de protección ante el elevado uso de la inteligencia artificial.